Милонов предложил поместить коуча, призывавшего трогать девушек, на лечение

Несколько девушек из столицы пожаловались на домогательства на улице со стороны незнакомых мужчин, которые трогают их, снимают это на камеру и просят пройти вместе с ними в туалет. Совершают молодые люди такие действия по заданию инфокоучей. Заместитель председателя комитета Государственной думы по защите семьи Виталий Милонов считает подобное поведение неприемлемым.
Организаторов этих «уроков» он предложил поместить на лечение.
— Это не просто хулиганское поведение, не просто шалость — это правонарушение, которое, судя по всему, связано с особенностями психического состояния этого человека. И самое лучшее будет — не просто изолировать его, а ему нужна изоляция с принудительным лечением, — заявил парламентарий в разговоре с изданием «Газета.ру».
Он считает, что введение данной меры позволит инфоблогеру выйти оттуда в цивилизованный мир в адекватном состоянии. Также депутат отметил, что организация таких занятий может говорить о наличии «стойкого психического расстройства» у этих инфокоучей.
В Москве ранее было зафиксировано несколько случаев сексуальных домогательств в общественных местах. Мужчины подходили к незнакомым девушкам и прикасались к их интимным частям тела. Позже выяснилось, что эти инциденты связаны с проведением тренинга, в рамках которого участников призывали подойти к случайной прохожей и найти предлог, чтобы дотронуться до нее, пишет Baza.
24 июня сообщалось, что водитель, воспользовавшись беспомощным состоянием пассажирки, надругался над ней и украл у нее телефон. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.