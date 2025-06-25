Милонов предложил поместить коуча, призывавшего трогать девушек, на лечение

— Это не просто хулиганское поведение, не просто шалость — это правонарушение, которое, судя по всему, связано с особенностями психического состояния этого человека. И самое лучшее будет — не просто изолировать его, а ему нужна изоляция с принудительным лечением, — заявил парламентарий в разговоре с изданием «Газета.ру».