Ричмонд
+37°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Милонов предложил поместить коуча, призывавшего трогать девушек, на лечение

Несколько девушек из столицы пожаловались на домогательства на улице со стороны незнакомых мужчин, которые трогают их, снимают это на камеру и просят пройти вместе с ними в туалет. Совершают молодые люди такие действия по заданию инфокоучей. Заместитель председателя комитета Государственной думы по защите семьи Виталий Милонов считает подобное поведение неприемлемым.

Несколько девушек из столицы пожаловались на домогательства на улице со стороны незнакомых мужчин, которые трогают их, снимают это на камеру и просят пройти вместе с ними в туалет. Совершают молодые люди такие действия по заданию инфокоучей. Заместитель председателя комитета Государственной думы по защите семьи Виталий Милонов считает подобное поведение неприемлемым.

Организаторов этих «уроков» он предложил поместить на лечение.

— Это не просто хулиганское поведение, не просто шалость — это правонарушение, которое, судя по всему, связано с особенностями психического состояния этого человека. И самое лучшее будет — не просто изолировать его, а ему нужна изоляция с принудительным лечением, — заявил парламентарий в разговоре с изданием «Газета.ру».

Он считает, что введение данной меры позволит инфоблогеру выйти оттуда в цивилизованный мир в адекватном состоянии. Также депутат отметил, что организация таких занятий может говорить о наличии «стойкого психического расстройства» у этих инфокоучей.

В Москве ранее было зафиксировано несколько случаев сексуальных домогательств в общественных местах. Мужчины подходили к незнакомым девушкам и прикасались к их интимным частям тела. Позже выяснилось, что эти инциденты связаны с проведением тренинга, в рамках которого участников призывали подойти к случайной прохожей и найти предлог, чтобы дотронуться до нее, пишет Baza.

24 июня сообщалось, что водитель, воспользовавшись беспомощным состоянием пассажирки, надругался над ней и украл у нее телефон. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.