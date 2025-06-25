США отказались помогать Израилю в конфликте с Ираном: подробности

В ходе телефонных переговоров американский лидер Дональд Трамп проинформировал израильского премьера Биньямина Нетаньяху о решении Вашингтона прекратить военную поддержку Тель-Авива в противостоянии с Ираном. Об этом пишет газета Washington Post, ссылаясь на высокопоставленного чиновника в Белом доме.
«Трамп позвонил премьер-министру Биньямину Нетаньяху и сказал ему, что США больше не будут использовать свои военные силы для помощи Израилю в его войне с Ираном», — передает издание.
Источник сообщает, что Трамп в разговоре с израильским коллегой подчеркнул: американские военные сделали все, что требовалось. Хотя Нетаньяху, по данным собеседника, был разочарован подобной позицией, он принял решение о перемирии, понимая дипломатические намерения американского президента.
Газета также передает, что после, якобы, успешных авиаударов США по иранским ядерным объектам Трамп поручил своему спецпредставителю по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу восстановить диалог с Тегераном.
Напомним, что в ночь на 24 июня Трамп сообщил о прекращении огня между Израилем и Ираном.