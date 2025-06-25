«Сила предзнаменований»: Флаг Украины сорвало в родном городе Зеленского в день его речи на саммите

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, почему главарь киевского режима отсутствует на совещаниях саммита НАТО в Гааге. По его словам, американцы, турки, словаки и венгры ясно дали понять, что не хотят сидеть за одним столом с Зеленским.