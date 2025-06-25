Флаг Украины сорвался с флагштока. Видео © X / Valentina.
«Флаг полетел с Бандеры. Сила предзнаменований: в Кривом Роге, родине всеяукраинского диктатора Зеленского, ветер сорвал с шеста украинский флаг. Что-то плохое ждёт тирана, определённо что-то плохое», — подписал кадры автор видео.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, почему главарь киевского режима отсутствует на совещаниях саммита НАТО в Гааге. По его словам, американцы, турки, словаки и венгры ясно дали понять, что не хотят сидеть за одним столом с Зеленским.