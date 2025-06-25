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«Сила предзнаменований»: Флаг Украины сорвало в родном городе Зеленского в день его речи на саммите

В городе Кривой Рог произошёл инцидент с государственным флагом. Сильный ветер сорвал его с флагштока. Об этом сообщили очевидцы, опубликовав видео в социальной сети X.

Источник: Life.ru

Флаг Украины сорвался с флагштока. Видео © X / Valentina.

«Флаг полетел с Бандеры. Сила предзнаменований: в Кривом Роге, родине всеяукраинского диктатора Зеленского, ветер сорвал с шеста украинский флаг. Что-то плохое ждёт тирана, определённо что-то плохое», — подписал кадры автор видео.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, почему главарь киевского режима отсутствует на совещаниях саммита НАТО в Гааге. По его словам, американцы, турки, словаки и венгры ясно дали понять, что не хотят сидеть за одним столом с Зеленским.

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