Зеленскому сделали очередной дипломатичный намек на саммите НАТО: его отодвинули на фото от Трампа

Американский президент занял место почти в центре первого ряда. Зеленский же оказался во втором ряду, значительно правее. Рядом с Трампом стоял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а слева от Зеленского находилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Позади украинского лидера, в третьем ряду, расположились премьер-министры Великобритании Кир Стармер и Италии Джорджа Мелони, а впереди — президенты Франции Эммануэль Макрон и Чехии Петр Павел.