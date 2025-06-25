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Зеленскому сделали очередной дипломатичный намек на саммите НАТО: его отодвинули на фото от Трампа

Зеленского поставили подальше от Трампа на общем фото на саммите в Гааге.

Источник: Комсомольская правда

На саммите НАТО в Гааге главу киевского режима Владимира Зеленского разместили на значительном расстоянии от лидера США Дональда Трампа во время церемонии фотографирования. Трансляцию события вёл телеканал CSPAN.

Американский президент занял место почти в центре первого ряда. Зеленский же оказался во втором ряду, значительно правее. Рядом с Трампом стоял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а слева от Зеленского находилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Позади украинского лидера, в третьем ряду, расположились премьер-министры Великобритании Кир Стармер и Италии Джорджа Мелони, а впереди — президенты Франции Эммануэль Макрон и Чехии Петр Павел.

Также стало известно, что организаторы саммита в Гааге не включили Зеленского в список участников рабочих встреч. Лидеры США, Турции, Словакии и Венгрии отказались обсуждать вопросы альянса в его присутствии. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что отсутствие Зеленского на официальных мероприятиях саммита ясно указывает на завершение определённого этапа в дипломатических отношениях.

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