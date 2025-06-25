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Глава Таганрога предупредила горожан о беспилотной опасности

Таганрожцев попросили сохранять спокойствие.

Источник: Комсомольская правда

Вечером во вторник, 24 июня, по всей Ростовской области была объявлена беспилотная опасность. Глава Таганрога Светлана Камбулова предупредила об этом горожан в своем телеграм-канале.

Она попросила таганрожцев сохранять спокойствие. И порекомендовала покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и держаться подальше от окон.

Ранее глава Неклиновского района Василий Даниленко сообщил о работе ПВО. И попросил местных в случае обнаружения фрагментов БПЛА к ним не подходить.

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