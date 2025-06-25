В России хотят отказаться от эксперимента с контролем ОСАГО по камерам

В случае подтверждения наличия действующего полиса, фотография удаляется из системы. Если информация о страховке отсутствует, проводится повторный запрос на следующий день. Эта мера предпринимается для предотвращения ошибок в наложении штрафов, которые могут возникнуть из-за задержек в регистрации бумажных полисов ОСАГО.