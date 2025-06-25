В Госдуме предложили модернизировать спортплощадки в колониях

Он отметил, что развитие спортивной инфраструктуры в местах лишения свободы — это не только вопрос условий содержания, но и важный элемент гуманной, продуманной профилактической политики, и люди, оказавшиеся в изоляции от общества, должны сохранять шанс на возвращение к нормальной жизни.