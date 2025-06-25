В Госдуме предложили модернизировать спортплощадки в колониях

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Необходимо инвестировать в спорт в исправительных учреждениях, в частности, модернизировать спортивные площадки в колониях, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов («Новые люди»).
«Считаю нужным инвестировать в спорт в исправительных учреждениях. В частности, предлагаю модернизировать спортплощадки в колониях. Инвестиции в спорт в исправительных учреждениях — как часть гуманной и профилактической политики. Возможность участия в спортивных мероприятиях, реабилитации и подготовки к жизни на свободе», — сказал Хамитов.
Он отметил, что развитие спортивной инфраструктуры в местах лишения свободы — это не только вопрос условий содержания, но и важный элемент гуманной, продуманной профилактической политики, и люди, оказавшиеся в изоляции от общества, должны сохранять шанс на возвращение к нормальной жизни.
«Возможность заниматься спортом — это способ восстановить здоровье, дисциплину, внутреннюю мотивацию. Участие в спортивных мероприятиях помогает формировать уважение к правилам, развивает командный дух, укрепляет волю», — добавил политик.
Депутат рассказал, что в настоящее время в ряде исправительных учреждений есть спортплощадки, но часто они нуждаются в модернизации.
«Мы предлагаем системный подход: обновление спортивной инфраструктуры, внедрение программ физической реабилитации и взаимодействие с профессиональными тренерами, в том числе на волонтёрской основе», — уточнил Хамитов.
По его словам, эта работа может стать основой для реальной ресоциализации — особенно для молодых осуждённых, которым ещё только предстоит вернуться в общество, и это вклад в снижение рецидива и формирование более безопасной социальной среды.