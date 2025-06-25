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Страны БРИКС выступили с заявлением по ситуации на Ближнем Востоке: подробности

Страны БРИКС назвали нарушением международного права удары по Ирану.

Источник: Комсомольская правда

Страны БРИКС выразили серьезную тревогу из-за атак Израиля и США на Иран. Они заявили, что эти действия нарушают международное право и Устав ООН. Об этом сказано в совместном заявлении, опубликованном министерством иностранных дел Бразилии, которая сейчас председательствует в объединении.

По словам представителей БРИКС, военные удары по Ирану, начавшиеся 13 июня 2025 года, являются недопустимыми. Они подчеркнули, что такие действия противоречат нормам международного права.

Кроме того, страны БРИКС подтвердили свою позицию о необходимости создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия и других видов оружия массового поражения. Они отметили, что это должно быть сделано в соответствии с международными резолюциями.

Ранее газета Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре уведомил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о решении Вашингтона. Он заявил, что США прекратят оказывать военную поддержку Израилю в конфликте с Ираном.

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