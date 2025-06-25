Страны БРИКС выступили с заявлением по ситуации на Ближнем Востоке: подробности

По словам представителей БРИКС, военные удары по Ирану, начавшиеся 13 июня 2025 года, являются недопустимыми. Они подчеркнули, что такие действия противоречат нормам международного права.
Кроме того, страны БРИКС подтвердили свою позицию о необходимости создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия и других видов оружия массового поражения. Они отметили, что это должно быть сделано в соответствии с международными резолюциями.
Ранее газета Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре уведомил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о решении Вашингтона. Он заявил, что США прекратят оказывать военную поддержку Израилю в конфликте с Ираном.