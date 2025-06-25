Трамп опубликовал сообщение Рютте об угрозах Европе: «она заплатит по-крупному»

«Это было непросто, но мы добились, чтобы все они подписались на 5%! Дональд, вы привели нас к действительно важному моменту для Америки и Европы и всего мира. Вы достигнете того, чего не удавалось сделать ни одному американскому президенту за десятилетия», — следует из текста сообщения.