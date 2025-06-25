Трамп опубликовал сообщение Рютте об угрозах Европе: «она заплатит по-крупному»

Американский лидер Дональд Трамп разместил в своей социальной сети Truth Social предполагаемое личное послание от генсека НАТО Марка Рютте. В сообщении, как утверждается, содержится фраза о том, что «Европа заплатит по-крупному» в связи с ростом оборонных бюджетов стран-участниц альянса.
«Это было непросто, но мы добились, чтобы все они подписались на 5%! Дональд, вы привели нас к действительно важному моменту для Америки и Европы и всего мира. Вы достигнете того, чего не удавалось сделать ни одному американскому президенту за десятилетия», — следует из текста сообщения.
Накануне саммита НАТО в Гааге, проходящего 24−25 июня, Марк Рютте предложил странам альянса увеличить оборонные расходы с 2% до 3,5% ВВП, а также выделять дополнительно 1,5% ВВП на развитие военной инфраструктуры, оборонной промышленности и другие проекты в сфере безопасности, что в совокупности позволит достичь целевого показателя в 5% ВВП на военные нужды к 2035 году.
«Европа заплатит по-крупному, как и должна, и это будет ваша победа», — следует из публикации американского лидера.
Напомним, что после переизбрания на второй срок Трамп активно настаивал на увеличении оборонных бюджетов стран НАТО, неоднократно требуя довести военные расходы всех членов альянса до 5% ВВП и перераспределить ответственность за европейскую безопасность в пользу самих европейских государств.
Кроме этого, сам интерес американских чиновников к кибербезопасности резко возрос после разоблачений о переписке высокопоставленных лиц в мессенджере Signal, где обсуждались секретные государственные данные. Как сообщил 24 марта главред The Atlantic Джеффри Голдберг в своей статье, 11 марта к нему поступил запрос в Signal от пользователя Майк Уолтц (в то время — помощник президента по нацбезопасности), а спустя двое суток журналиста добавили в групповой чат, где представители администрации США координировали удары по Йемену.
Тогда журналисты установили, что аккаунт, идентифицирующий себя как министр обороны США, 15 марта разгласил в Signal оперативные данные об атаках на «Ансар Аллах», включая сроки, совпавшие с реальными бомбардировками. Ранее СМИ сообщали, что Хегсет подключил в своем кабинете незащищенную интернет-точку для использования мессенджера, а The Washington Post отмечала, что программа была установлена на пентагоновский компьютер из-за проблем с сотовой связью.
Ранее Рютте неожиданно похвалил Россию: на саммите НАТО в Гааге он сообщил, Россия всячески адаптируется к любым военным новшествам в рамках конфликта на Украине за считанные недели.