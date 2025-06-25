В России хотят повысить размер государственных стипендий: выплаты могут приравнять к прожиточному минимуму

По данным Высшей школы экономики, более половины студентов вынуждены работать, чтобы себя обеспечить. Это отвлекает от учебы, а иногда приводит к уходу в академический отпуск или отчислению. Нилов отметил, что на текущие стипендии невозможно прожить, и студенты подрабатывают в ущерб образованию. В 2024 году Минобрнауки рекомендовало вузам поднять стипендии до прожиточного минимума, но это осталось лишь рекомендацией.