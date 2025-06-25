В России хотят повысить размер государственных стипендий: выплаты могут приравнять к прожиточному минимуму

Законопроект предусматривает, что стипендии для студентов, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров, обучающихся очно за счет федерального бюджета, не будут ниже прожиточного минимума. Сейчас минимальная академическая стипендия для студентов вузов составляет 2067 рублей, для учащихся колледжей — 539 рублей. Социальная стипендия для нуждающихся студентов в вузах достигает 3104 рублей, в ссузах — 809 рублей. Эти суммы не соответствуют задачам, для которых стипендии введены.
По данным Высшей школы экономики, более половины студентов вынуждены работать, чтобы себя обеспечить. Это отвлекает от учебы, а иногда приводит к уходу в академический отпуск или отчислению. Нилов отметил, что на текущие стипендии невозможно прожить, и студенты подрабатывают в ущерб образованию. В 2024 году Минобрнауки рекомендовало вузам поднять стипендии до прожиточного минимума, но это осталось лишь рекомендацией.
Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила главе Минтруда Антону Котякову отменить отсрочку досрочной пенсии для педагогов. Инициатива предполагает вернуть право на пенсию по выслуге лет при 25 годах педагогического стажа и наличии высшей квалификационной категории.