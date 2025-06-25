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На севере Италии в супермаркетах пропали израильские продукты

Сеть итальянских супермаркетов Coop убрала с полок продукты из Израиля.

Источник: Комсомольская правда

Итальянская розничная сеть Coop Alleanza 3.0, входящая в кооперативное объединение Coop, объявила о прекращении продаж товаров израильского производства, о чем свидетельствует информация на официальном сайте компании.

«Позиция Coop Alleanza в отношении того, что происходит на Ближнем Востоке, известна уже давно: кооператив не может оставаться равнодушным к насилию, происходящему в секторе Газа», — следует из сообщения.

В заявлении компании, управляющей 350 торговыми точками и работающей почти в половине регионов страны, указано, что решение о прекращении продаж израильских продуктов продиктовано позицией поддержки палестинцев.

Уточняется, что сеть резко раскритиковала действия израильских властей, препятствующих доставке гуманитарных грузов в сектор Газа.

Напомним, что в ночь на 24 июня американский глава Дональд Трамп заявил о прекращении огня между Израилем и Ираном.

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