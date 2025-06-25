В Тихом океане затонуло горевшее три недели судно с тремя тысячами машин

12 июня сообщалось, что в Тихом океане, около Аляски, продолжает дрейфовать сухогруз Morning Midas, загоревшийся почти неделю назад. Береговая охрана Соединенных Штатов заявила о тесном сотрудничестве с судовладельцем для обеспечения безопасности спасательной операции и минимизации ущерба. Продолжаются ликвидация очагов возгорания и подготовка к буксировке судна в безопасную акваторию.