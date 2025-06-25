В Тихом океане затонуло горевшее три недели судно с тремя тысячами машин

Горевшее три недели грузовое судно Morning Midas, на котором находились более трех тысяч машин, затонуло в Тихом океане. Об этом написало агентство Bloomberg, ссылаясь на управляющую судном международную компанию Zodiac Maritime.
По его данным, после пожара корабль был брошен «посреди океана» — примерно в 360 милях. Повреждения судна, которые были вызваны пожаром, усугубились из-за непогоды.
— В результате Morning Midas набрал воду и в конечном итоге затонул 23 июня, — говорится в статье.
12 июня сообщалось, что в Тихом океане, около Аляски, продолжает дрейфовать сухогруз Morning Midas, загоревшийся почти неделю назад. Береговая охрана Соединенных Штатов заявила о тесном сотрудничестве с судовладельцем для обеспечения безопасности спасательной операции и минимизации ущерба. Продолжаются ликвидация очагов возгорания и подготовка к буксировке судна в безопасную акваторию.
В феврале в Азовском море тонул сухогруз «Павел Грабовский», который перевозил три тысячи тонн кукурузы. Корабль плыл из Ростова-на-Дону в турецкий город Самсун. При этом его экипаж не отправлял никаких сигналов бедствия. Единственная просьба, которую получили на суше, — разрешение зайти в порт Азов.