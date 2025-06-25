Зеленая среда. Схемы организации клумбы на своем участке за 1,7 — 2,5 тыс. руб

Создание красивой клумбы — это не только искусство, но и возможность выразить свою индивидуальность и любовь к природе. Возьмите на вооружение наши простые схемы, учтите особенности климата Средней Волги, добавьте немного фантазии и творчества — и ваш сад заиграет новыми красками! А поможет вам наш консультант по ландшафтному дизайну Татьяна Кучумова.