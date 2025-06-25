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Зеленая среда. Схемы организации клумбы на своем участке за 1,7 — 2,5 тыс. руб

Возьмите на вооружение наши простые схемы, учтите особенности климата Средней Волги, добавьте немного фантазии и творчества — и ваш сад заиграет новыми красками!

Создание красивой клумбы — это не только искусство, но и возможность выразить свою индивидуальность и любовь к природе. Возьмите на вооружение наши простые схемы, учтите особенности климата Средней Волги, добавьте немного фантазии и творчества — и ваш сад заиграет новыми красками! А поможет вам наш консультант по ландшафтному дизайну Татьяна Кучумова.

Схема № 4: «Ковровая клумба» — плотный узор из низкорослых растений.

Эта схема предполагает создание плотного узора из низкорослых растений с декоративными листьями, таких как колеус, цинерария или бегония вечноцветущая. Растения высаживаются очень плотно, образуя сплошной ковер, который может иметь различную форму и расцветку. Рекомендуемое количество растений для клумбы площадью 1.5 кв. метра:

• Колеус (25 шт.): Разнообразие расцветок листьев позволяет создавать яркие и оригинальные узоры. Цена за саженец: ~80 рублей. Итого: 2000 рублей.

«Ковровая клумба» выглядит очень эффектно и необычно, но требует тщательного ухода и регулярной стрижки, чтобы поддерживать форму и плотность узора.

Схема № 5: «Камень, сосна и цветы» — естественная красота.

Эта схема основана на сочетании трех элементов: камня, хвойного растения и цветущих растений. Камень придает клумбе естественность и брутальность, хвойное растение создает вертикальный акцент и обеспечивает зелень круглый год, а цветущие растения добавляют яркие краски и привлекают внимание.

• Горная сосна «Mughus» (1 шт.): Низкорослая и неприхотливая, создает красивую форму и зелень круглый год. Цена: ~800 рублей.

• Овсяница сизая (3 шт.): Добавляет воздушность и мягкость, контрастирует с камнем и сосной. Цена: ~100 рублей. Итого: 300 рублей.

• Газания (5 шт.): Яркие и неприхотливые цветы, цветущие с весны до осени, хорошо переносят жару и засуху. Цена: ~70 рублей. Итого: 350 рублей.

• Камень декоративный (1−2 шт.): Выбирайте камень подходящего размера и формы, чтобы он гармонично вписался в композицию. Цена: ~500−1000 рублей.

Ориентировочная стоимость: 1950−2450 рублей.

Как расположить элементы:

1. В центре клумбы располагаем камень. Желательно, чтобы это был крупный, выразительный камень, привлекающий внимание.

2. За камнем высаживаем горную сосну. Она будет служить фоном для камня и создавать вертикальный акцент.

3. Перед камнем и сосной высаживаем овсяницу сизую. Она создаст мягкий переход между камнем и цветами.

4. По краю клумбы высаживаем газанию. Она добавит яркие краски и привлечет внимание к композиции.

Схема № 6: «Злаки, камни и эхинацея» — дикий шарм.

Эта схема основана на сочетании злаков, камней и эхинацеи. Злаки создают эффект колышущегося луга, камни добавляют естественность, а эхинацея привлекает внимание своими крупными и яркими цветками.

• Ковыль (3 шт.): Легкий и воздушный, создает эффект колышущегося луга. Цена: ~120 рублей. Итого: 360 рублей.

• Камень декоративный (3−5 шт.): Разместите камни хаотично, чтобы создать эффект естественного ландшафта. Цена: ~300 рублей за камень. Итого: 900−1500 рублей.

• Эхинацея (3 шт.): Выбирайте сорта с яркими цветками, например, «Magnus» или «Purpurea». Цена: ~150 рублей. Итого: 450 рублей.

Ориентировочная стоимость: 1710−2310 рублей.

Как расположить элементы:

1. В центре клумбы располагаем эхинацею. Она будет главным акцентом композиции.

2. Вокруг эхинацеи высаживаем ковыль. Он создаст эффект колышущегося луга и добавит легкость в композицию.

3. Между растениями хаотично располагаем камни.

Знаете ли вы, что…? В Поволжье издавна существовала традиция высаживать возле домов мальву. Считалось, что мальва приносит счастье и защищает дом от несчастий. Мальва — неприхотливое и красивое растение, которое станет отличным украшением вашего сада.

Продолжение следует…

Еще больше советов по ландшафтному дизайну, обустройству сада и огорода в нашей рубрике «Зеленая среда».

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