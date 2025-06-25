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Российский подросток обыграл именитого шахматиста Карлсена

Российский подросток Максим Иванников, которому всего 15 лет, обыграл многократного чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена.

Российский подросток Максим Иванников, которому всего 15 лет, обыграл многократного чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Несмотря на юный возраст, Максим уже имеет звание кандидата в мастера Международной шахматной федерации. Это и позволило ему участвовать в призовом турнире «Титульный вторник».

На состязания допускаются лишь шахматисты с международными званиями. Иванникову предстоял поединок с именитым гроссмейстером из Норвегии Карлсеном.

Последний пять раз становился чемпионом мира по рапиду и восемь раз по блицу. Но в этот раз удача была не на его стороне. Партия завершилась на 33-м ходу в пользу юного россиянина.

Ранее «МК» писал, что лидер мирового рейтинга, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен не смог сдержать негативных эмоций после поражения на домашнем турнире в партии с действующим чемпионом мира, 19-летним Гукешем Доммараджу из Индии.