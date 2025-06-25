Российский подросток обыграл именитого шахматиста Карлсена

Российский подросток Максим Иванников, которому всего 15 лет, обыграл многократного чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Несмотря на юный возраст, Максим уже имеет звание кандидата в мастера Международной шахматной федерации. Это и позволило ему участвовать в призовом турнире «Титульный вторник».
На состязания допускаются лишь шахматисты с международными званиями. Иванникову предстоял поединок с именитым гроссмейстером из Норвегии Карлсеном.
Последний пять раз становился чемпионом мира по рапиду и восемь раз по блицу. Но в этот раз удача была не на его стороне. Партия завершилась на 33-м ходу в пользу юного россиянина.
Ранее «МК» писал, что лидер мирового рейтинга, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен не смог сдержать негативных эмоций после поражения на домашнем турнире в партии с действующим чемпионом мира, 19-летним Гукешем Доммараджу из Индии.