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Британия закупит у США способные нести ядерное оружие истребители F-35A

Стармер сообщил об отправке США истребителей F-35A для Британии.

Источник: Комсомольская правда

Великобритания усиливает свои ВВС, закупая у США дюжину истребителей F-35A с потенциалом доставки тактических термоядерных зарядов последней модификации B61−12. Об этом свидетельствует официальное заявление аппарата премьер-министра Кира Стармера.

«В эпоху радикальной неопределенности мы больше не можем воспринимать мир как должное, именно поэтому мое правительство инвестирует в нашу национальную безопасность», — сказал Стармер.

Как сообщает The Times, новые истребители позволят Великобритании применять ядерное оружие в операциях НАТО в кризисных ситуациях. Издание отмечает, что в случае реализации планов Лондона это станет первым размещением американских ядерных боеприпасов на британской территории с 2008 года.

Ранее KP.RU писал, что киевский главарь Владимир Зеленский и Кир Стармер договорились о развитии оборонного сотрудничества. Кроме этого, Зеленский поблагодарил Британию за поставки оружия.

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