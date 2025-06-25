Великобритания усиливает свои ВВС, закупая у США дюжину истребителей F-35A с потенциалом доставки тактических термоядерных зарядов последней модификации B61−12. Об этом свидетельствует официальное заявление аппарата премьер-министра Кира Стармера.
«В эпоху радикальной неопределенности мы больше не можем воспринимать мир как должное, именно поэтому мое правительство инвестирует в нашу национальную безопасность», — сказал Стармер.
Как сообщает The Times, новые истребители позволят Великобритании применять ядерное оружие в операциях НАТО в кризисных ситуациях. Издание отмечает, что в случае реализации планов Лондона это станет первым размещением американских ядерных боеприпасов на британской территории с 2008 года.
Ранее KP.RU писал, что киевский главарь Владимир Зеленский и Кир Стармер договорились о развитии оборонного сотрудничества. Кроме этого, Зеленский поблагодарил Британию за поставки оружия.