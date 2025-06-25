Орбан: Венгрия, США, Турция и Словакия не захотели сидеть рядом с Зеленским

Украинский президент Владимир Зеленский не участвует в официальной программе саммита Североатлантического альянса в Гааге, потому что Соединенные Штаты, Словакия, Турция и Венгрия не захотели сидеть с ним за одним столом. Об этом сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
— То, что Зеленский ни в каком официальном виде не участвует в саммите НАТО, — главный признак того, что предыдущая глава закончилась. Америка, Турция, Словакия и мы ясно дали понять, что не хотим сидеть за одним столом с ним, когда речь идет об альянсе, — рассказал он в видеообращении.
Орбан также заявил, что «не рад видеть» главу Украины на саммите Евросоюза в четверг и пятницу, 26 и 27 июня.
— В национальных интересах Венгрии не состоять ни в каком интеграционном сообществе с Украиной — ни в НАТО, ни в Евросоюзе, — высказался он, передает РИА Новости.
Владимира Зеленского поставили подальше от президента США Дональда Трампа на церемонии фотографирования на саммите Североатлантического альянса в Гааге.
Украинский лидер 24 июня во время выступления на саммите НАТО призвал западные страны передать Киеву еще 150 миллиардов евро на производство оружия. По его словам, Украина якобы способна производить около восьми миллионов БПЛА ежегодно, но к текущему моменту у нее не хватает на это денег.