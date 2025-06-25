Орбан: Венгрия, США, Турция и Словакия не захотели сидеть рядом с Зеленским

— То, что Зеленский ни в каком официальном виде не участвует в саммите НАТО, — главный признак того, что предыдущая глава закончилась. Америка, Турция, Словакия и мы ясно дали понять, что не хотим сидеть за одним столом с ним, когда речь идет об альянсе, — рассказал он в видеообращении.