Москвичам рассказали, когда ждать жару

Начало июля в Москве ожидается по-летнему теплым, с температурой воздуха, приближающейся к 25 градусам. Как сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, минувший июнь также не отклонялся от климатической нормы, показав стабильные температурные значения.
«Есть обнадеживающие прогнозы о температуре в Москве. Начиная с 3 июля, будет период, когда температура будет приближаться к 25-градусной отметке, около 22−24. Это не самая жаркая погода, но все-таки уже веселее», — пояснил эксперт.
По словам метеоролога, для определения температурных отклонений июня необходимо учитывать усредненные значения за весь месяц.
Накануне руководитель Гидрометцентра рассказал, что в ближайшие дни жителей ряда сибирских и дальневосточных регионов ожидает аномальная жара — столбики термометров поднимутся до 32−42 градусов.