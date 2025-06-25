Москвичам рассказали, когда ждать жару

«Есть обнадеживающие прогнозы о температуре в Москве. Начиная с 3 июля, будет период, когда температура будет приближаться к 25-градусной отметке, около 22−24. Это не самая жаркая погода, но все-таки уже веселее», — пояснил эксперт.