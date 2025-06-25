Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 25 июня 2025

Погода в Иркутске 25 июня 2025 обещает переменную облачность, вечером пройдет небольшой дождь, гроза. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, воздух прогреется до +32 градусов, температура ночью +16…+18. Ветер 5−10 м/с, порывы 15−18 м/с.
Погода в Иркутске 25 июня 2025.
— Переменная облачность, кратковременные, местами ливневые дожди, в северо-восточных районах без осадков, в течение суток в отдельных районах грозы, ветер юго-восточный, юго-западный с переходом на западный, северо-западный 5−10 м/с, при грозах порывы 15−20 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.
Так в Приангарье столбик термометра поднимется до +31…+36 градусов, если будет облачно, то до +25…+30. Ночью ожидается +14…+19, местами до +9. Вот что обещает погода в Иркутске 25 июня 2025.