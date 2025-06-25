Blikk: Высланный из Венгрии украинский шпион Александров попросился в РФ

По его словам, судья, который рассматривал жалобу Александрова на депортацию, посчитал, что его не нужно немедленно депортировать на Украину, а следовало было позволить ему добровольно выехать в РФ. Юрист объяснил, что Александров не хотел ехать в охваченную войной Украину, а хотел воспользоваться российским паспортом, который у него был.