Blikk: Высланный из Венгрии украинский шпион Александров попросился в РФ

Украинский гражданин Сергей Александров, который был ранее выслан из Венгрии по обвинению в шпионаже в пользу Киева, попросил разрешения на выезд в РФ. Об этом сообщило венгерское издание Blikk, ссылаясь на адвоката обвиняемого Габора Сюча.
— После ареста ему пришлось уехать на Украину, хотя Александров хотел попасть в Россию, — рассказал он.
По его словам, судья, который рассматривал жалобу Александрова на депортацию, посчитал, что его не нужно немедленно депортировать на Украину, а следовало было позволить ему добровольно выехать в РФ. Юрист объяснил, что Александров не хотел ехать в охваченную войной Украину, а хотел воспользоваться российским паспортом, который у него был.
Согласно информации иммиграционной службы Венгрии, Александров указал Украину в качестве своей родины в ноябре 2024 года, когда подавал на вид на жительство. Он обозначил ее как безопасную третью страну на случай, если ему придется покинуть Венгрию.
— Однако, по словам адвоката, в заявлении нет места для указания другого, промежуточного гражданства, — пояснило издание.
23 июня в иранском городе Исфахан сотрудники местных спецслужб задержали троих агентов украинской разведывательной службы.