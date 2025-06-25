Семикратный чемпион Франции «Лион» отправлен во второй дивизион

Французский футбольный клуб «Лион» намерен обжаловать решение Национального директората по контролю и управлению (DNCG) о принудительном понижении команды в Лигу 2. Об этом сообщает пресс-служба клуба, назвавшая вердикт контролирующего органа «непонятным».
Причиной санкций стали нарушения финансовой отчетности, хотя конкретные детали не раскрываются. Примечательно, что спортивное выступление команды не вызывало вопросов: в минувшем сезоне «Лион» занял 6-е место в Лиге 1, что давало право на участие в Лиге Европы.
Клуб, являющийся семикратным чемпионом Франции и пятикратным обладателем национального кубка, подтвердил намерение немедленно подать апелляцию. Исторически «Лион» входит в число самых титулованных французских команд, и его возможный вылет стал бы одним из самых громких случаев в истории местного футбола.
Ранее сообщалось, что «Бенфика» обыграла «Баварию» и вышла в плей-офф клубного чемпионата мира по футболу.