Семикратный чемпион Франции «Лион» отправлен во второй дивизион

Причиной санкций стали нарушения финансовой отчетности, хотя конкретные детали не раскрываются. Примечательно, что спортивное выступление команды не вызывало вопросов: в минувшем сезоне «Лион» занял 6-е место в Лиге 1, что давало право на участие в Лиге Европы.