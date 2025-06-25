Нетаньяху заявил, что Израиль не остановится

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль «не успокоится» и «не остановится», он подчеркнул, что страна намерена одержать победу над движением ХАМАС.
Он подчеркнул, что израильская сторона освободит всех заложников, удерживаемых в Газе.
«Несмотря на наши замечательные достижения, мы не собираемся успокаиваться, мы победим ХАМАС и освободим всех заложников», — сказал Нетаньяху.
Заявление прозвучало в ходе видеообращения к нации.
Ранее сообщалось, что начальник генерального штаба ЦАХАЛ Эяль Замир анонсировал новую фазу кампании против Ирана. При этом он отметил, что в настоящее время «фокус переключается на Газу».
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