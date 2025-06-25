Путин утвердил изменения оплаты коммунальных услуг

В Госдуме отмечали, что такая мера позволит сократить количество просрочек по коммунальным платежам. По мнению парламентариев, большинство россиян получают зарплаты 12 или 15 числа. В связи с этим им будет гораздо удобнее платить за ЖКХ сразу же после получения заработной платы.