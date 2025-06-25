Путин утвердил изменения оплаты коммунальных услуг

Президент РФ подписал закон о переносе даты оплаты по коммунальным платежам. Теперь необходимо вносить средства за предоставленные услуги ЖКХ до 15-го числа месяца, следует из опубликованного документа.
В этом же законе изменяется и срок отправки платежек за жилые помещения и коммуналку. Согласно подписанному документу, после его вступления в силу новой датой станет 5 число месяца вместо 1-го.
В Госдуме отмечали, что такая мера позволит сократить количество просрочек по коммунальным платежам. По мнению парламентариев, большинство россиян получают зарплаты 12 или 15 числа. В связи с этим им будет гораздо удобнее платить за ЖКХ сразу же после получения заработной платы.
Новые правила вступят в силу с 1 марта следующего года. А через 210 дней после опубликования закона приставы начнут размещать в ГИС ЖКХ сведения о взыскании долгов по коммуналке и оплате жилья.
Ранее «МК» писал, что в Счетной палате России предложили в несколько раз увеличить оплату за воду без счетчика.