В Таганроге обломки БПЛА повредили школу и жилые дома

БПЛА атаковали Россию.
Осколки беспилотного летательного аппарата, сбитого средствами противовоздушной обороны, повредили стеклопакеты в школе № 28 и двух жилых домах на улице Трудовых Резервов в Таганроге. Об этом 24 июня сообщила глава города Светлана Камбулова.
«В результате падения [обломков] также повреждены стеклопакеты в школе № 28 и в двух жилых домах на Трудовых Резервов 2 и 2/1. Гражданам будет оказана помощь в остеклении окон», — говорится в сообщении Камбуловой, опубликованном в ее telegram-канале.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь информировал, что силы ПВО отражают атаку беспилотников на регион. По его словам, из-за падения дрона в Таганроге произошло возгорание кровли стадиона «Форте Арена». Кроме того, в порту Азова обломки другого беспилотника повредили крышу зернового склада. Подробности о пострадавших не приводятся. Местные службы продолжают работу по ликвидации последствий происшествий.