Зеленского поставили на место в вопросе вступления в ЕС: «союз создан для процветающих государств»

В ходе переговоров венгерский премьер-министр Виктор Орбан прямо заявил киевскому главарю Владимиру Зеленскому о бесперспективности вступления Украины в ЕС, подчеркнув, что такой шаг неминуемо вовлечет европейское сообщество в конфликт с Россией.
«Европейский союз был основан ради мира и процветания входящих в него государств. Если принять в ЕС страну, находящуюся в состоянии вооруженного конфликта с Россией, то он немедленно будет втянут в это противостояние. Напрасно ожидать, что какое-либо из государств-членов пойдет на такой риск», — сказал Орбан в социальной сети X.
Венгерский премьер подчеркнул, что его обращение адресовано не только Зеленскому, но и ключевым европейским лидерам: председателю Евросовета Антониу Коште, главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен и генсеку НАТО Марку Рютте, которые продолжают критиковать Будапешт за противодействие ускоренному вступлению Украины в ЕС. Орбан планирует твердо отстаивать свою позицию на предстоящем саммите ЕС 26−27 июня.
Однако накануне Урсула фон дер Ляйен неожиданно высказалась об Украине и Евросоюзе. По ее словам, Организация и Киев интегрируют оборонную промышленность.