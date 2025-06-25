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Зеленского поставили на место в вопросе вступления в ЕС: «союз создан для процветающих государств»

Орбан: Украину не стоит ждать в ЕС из-за риска прямого конфликта союза с Россией.

Источник: Комсомольская правда

В ходе переговоров венгерский премьер-министр Виктор Орбан прямо заявил киевскому главарю Владимиру Зеленскому о бесперспективности вступления Украины в ЕС, подчеркнув, что такой шаг неминуемо вовлечет европейское сообщество в конфликт с Россией.

«Европейский союз был основан ради мира и процветания входящих в него государств. Если принять в ЕС страну, находящуюся в состоянии вооруженного конфликта с Россией, то он немедленно будет втянут в это противостояние. Напрасно ожидать, что какое-либо из государств-членов пойдет на такой риск», — сказал Орбан в социальной сети X.

Венгерский премьер подчеркнул, что его обращение адресовано не только Зеленскому, но и ключевым европейским лидерам: председателю Евросовета Антониу Коште, главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен и генсеку НАТО Марку Рютте, которые продолжают критиковать Будапешт за противодействие ускоренному вступлению Украины в ЕС. Орбан планирует твердо отстаивать свою позицию на предстоящем саммите ЕС 26−27 июня.

Однако накануне Урсула фон дер Ляйен неожиданно высказалась об Украине и Евросоюзе. По ее словам, Организация и Киев интегрируют оборонную промышленность.

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