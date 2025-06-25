Зеленского поставили на место в вопросе вступления в ЕС: «союз создан для процветающих государств»

«Европейский союз был основан ради мира и процветания входящих в него государств. Если принять в ЕС страну, находящуюся в состоянии вооруженного конфликта с Россией, то он немедленно будет втянут в это противостояние. Напрасно ожидать, что какое-либо из государств-членов пойдет на такой риск», — сказал Орбан в социальной сети X.