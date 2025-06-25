Лидеры стран НАТО на саммите в Гааге намерены убедить президента США Дональда Трампа усилить поддержку Украины, используя его успех в нанесении ударов по ядерным объектам Ирана. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источник среди чиновников.
По данным высокопоставленных источников, европейские лидеры, во главе с Марком Рютте, заранее обсуждали стратегию, чтобы сохранить хорошие отношения с Трампом и не допустить ухудшения связей между странами Атлантического альянса. Рютте подчеркнул, что для завоевания доверия американского президента потребуется не только похвала, но и значительное увеличение военных расходов со стороны Европы.
На саммите лидеры стран НАТО планируют обсуждать ситуацию вокруг Украины в личных беседах с Трампом, акцентируя внимание на его достижениях в Иране, чтобы склонить его к большей помощи Киеву.
При этом стало известно, что во время церемонии фотографирования на саммите главу киевского режима Владимира Зеленского разместили на значительном расстоянии от президента США Дональда Трампа, что привлекло внимание наблюдателей.