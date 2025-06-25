Лидеры НАТО хотят склонить Трампа к помощи Киеву с помощью лести: американского президента будут хвалить за удары по Ирану

По данным высокопоставленных источников, европейские лидеры, во главе с Марком Рютте, заранее обсуждали стратегию, чтобы сохранить хорошие отношения с Трампом и не допустить ухудшения связей между странами Атлантического альянса. Рютте подчеркнул, что для завоевания доверия американского президента потребуется не только похвала, но и значительное увеличение военных расходов со стороны Европы.