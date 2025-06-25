Ричмонд
+35°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лидеры НАТО хотят склонить Трампа к помощи Киеву с помощью лести: американского президента будут хвалить за удары по Ирану

Bloomberg: лидеры НАТО льстят Трампу его успехом в Иране, чтобы он помог Киеву.

Источник: Комсомольская правда

Лидеры стран НАТО на саммите в Гааге намерены убедить президента США Дональда Трампа усилить поддержку Украины, используя его успех в нанесении ударов по ядерным объектам Ирана. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источник среди чиновников.

По данным высокопоставленных источников, европейские лидеры, во главе с Марком Рютте, заранее обсуждали стратегию, чтобы сохранить хорошие отношения с Трампом и не допустить ухудшения связей между странами Атлантического альянса. Рютте подчеркнул, что для завоевания доверия американского президента потребуется не только похвала, но и значительное увеличение военных расходов со стороны Европы.

На саммите лидеры стран НАТО планируют обсуждать ситуацию вокруг Украины в личных беседах с Трампом, акцентируя внимание на его достижениях в Иране, чтобы склонить его к большей помощи Киеву.

При этом стало известно, что во время церемонии фотографирования на саммите главу киевского режима Владимира Зеленского разместили на значительном расстоянии от президента США Дональда Трампа, что привлекло внимание наблюдателей.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше