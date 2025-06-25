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Голландский депутат Боде раскритиковал выступление Зеленского в парламенте

Нидерланды все больше погружаются в военную риторику конфликта на Украине. Об этом высказался лидер крайне правой голландской партии «Форум за демократию» (FvD) Тьерри Боде.

Нидерланды все больше погружаются в военную риторику конфликта на Украине. Об этом высказался лидер крайне правой голландской партии «Форум за демократию» (FvD) Тьерри Боде.

Так он прокомментировал выступление президента Украины Владимира Зеленского в нижней палате парламента (Палате представителей) Нидерландов. Он отметил, что это является уникальным случаем в истории парламента, никто из других глав стран не приглашался туда до этого.

— Это показывает, насколько сильно правительство и официальные власти Нидерландов хотят присоединиться к этой военной риторике, — написал Боде в социальной сети X.

Депутат подчеркнул, что парламент должен быть нейтральным местом и служить только интересам Нидерландов.

24 июня министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил о заключении контрактов с украинскими компаниями. Согласно документам, стороны планируют произвести 600 тысяч беспилотников общей стоимостью почти 500 миллионов евро.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Евросоюз и Украина интегрируют свои оборонные промышленности, как если бы страна была частью объединения.

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