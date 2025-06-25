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Музаев рассказал об устной части в тесте по русскому для мигрантов

Музаев: устная часть в тесте по русскому для мигрантов появится в 2026 году.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Устная часть в тестировании мигрантов на знание русского языка может появиться в 2026 году, для ее внедрения создана рабочая группа, в том числе с представителями IT-индустрии, сообщил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Мы создали рабочую группу, мы активно занимаемся, я думаю, наверное, с начала следующего года мы предоставим решение на обсуждение комиссии. Есть комиссия при правительстве, при Государственной думе. И если наше решение будет поддержано, я думаю, мы очень оперативно (в 2026 году — ред.) внедрим устную часть для проведения экзаменов для иностранцев», — сказал руководитель ведомства.

Он добавил, что в России уже существует технология проведения устного тестирования при сдаче ЕГЭ по иностранным языкам.

«Но есть момент, связанный с обработкой, выставлением оценок, привлечением сотрудников и так далее. То есть наша задача, чтобы эта процедура стала максимально оперативной», — заключил Музаев.