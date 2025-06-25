Музаев рассказал об устной части в тесте по русскому для мигрантов

«Мы создали рабочую группу, мы активно занимаемся, я думаю, наверное, с начала следующего года мы предоставим решение на обсуждение комиссии. Есть комиссия при правительстве, при Государственной думе. И если наше решение будет поддержано, я думаю, мы очень оперативно (в 2026 году — ред.) внедрим устную часть для проведения экзаменов для иностранцев», — сказал руководитель ведомства.