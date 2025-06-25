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Устное тестирование для мигрантов готовят уже к 2026 году

Устная часть может быть введена в экзаменах для мигрантов на знание русского языка уже в 2026 году. Об этом 24 июня сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, для подготовки соответствующих изменений уже сформирована рабочая группа с участием представителей IT-индустрии.

Мигрантов будут тестировать на знание русского языка.

Устная часть может быть введена в экзаменах для мигрантов на знание русского языка уже в 2026 году. Об этом 24 июня сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, для подготовки соответствующих изменений уже сформирована рабочая группа с участием представителей IT-индустрии.

«Мы создали рабочую группу… с начала следующего года мы предоставим решение на обсуждение комиссии. Есть комиссия при правительстве, при Госдуме. И если наше решение будет поддержано, я думаю, мы очень оперативно (в 2026 году — прим. URA.RU) внедрим устную часть для проведения экзаменов для иностранцев», — заявил Музаев РИА Новости.

Руководитель ведомства отметил, что в России уже существует технология устного тестирования, применяемая при сдаче ЕГЭ по иностранным языкам. Вместе с тем он подчеркнул, что внедрение устной части экзамена для мигрантов требует проработки вопросов, связанных с обработкой результатов, выставлением оценок и привлечением специалистов. Музаев обозначил приоритет: сделать процедуру максимально быстрой и эффективной для всех участников тестирования.