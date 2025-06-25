Устное тестирование для мигрантов готовят уже к 2026 году

«Мы создали рабочую группу… с начала следующего года мы предоставим решение на обсуждение комиссии. Есть комиссия при правительстве, при Госдуме. И если наше решение будет поддержано, я думаю, мы очень оперативно (в 2026 году — прим. URA.RU) внедрим устную часть для проведения экзаменов для иностранцев», — заявил Музаев РИА Новости.