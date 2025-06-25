Часть россиян получат субсидии на оплату ЖКХ

По словам депутата, федеральный норматив составляет не более 22% от общего дохода семьи. Если фактические расходы на оплату ЖКУ превышают этот порог, гражданин вправе подать заявление на получение субсидии. Для ее оформления необходимо обратиться через портал «Госуслуги», в многофункциональный центр (МФЦ) или отделение социальной защиты по месту жительства.