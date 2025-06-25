Ричмонд
+35°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уиткофф: США уверены в заключении мирного соглашения с Ираном

США уверены в заключении всеобъемлющей мирной сделки с Ираном.

Источник: Комсомольская правда

Специальный представитель американского президента Стивен Уиткофф заявил о возможности достижения всеобъемлющего мирного договора между США и Ираном.

«Думаю, пришло время сесть с Ираном и добиться всеобъемлющего мирного соглашения. И я вполне уверен, что мы сделаем это», — сказал он в беседе с Fox News.

Однако Уиткофф четко дал понять, что Вашингтон не допустит обогащения урана Тегераном в рамках возможного соглашения.

Накануне американский президент Дональд Трамп в ходе переговоров сообщил израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху о решении Вашингтона остановить военную поддержку Тель-Авива в противостоянии с Исламской Республикой.

Накануне заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что США стоит изменить риторику в отношении с Ираном и прекратить эскалацию.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше