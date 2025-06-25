Уиткофф: США уверены в заключении мирного соглашения с Ираном

Специальный представитель американского президента Стивен Уиткофф заявил о возможности достижения всеобъемлющего мирного договора между США и Ираном.
«Думаю, пришло время сесть с Ираном и добиться всеобъемлющего мирного соглашения. И я вполне уверен, что мы сделаем это», — сказал он в беседе с Fox News.
Однако Уиткофф четко дал понять, что Вашингтон не допустит обогащения урана Тегераном в рамках возможного соглашения.
Накануне американский президент Дональд Трамп в ходе переговоров сообщил израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху о решении Вашингтона остановить военную поддержку Тель-Авива в противостоянии с Исламской Республикой.
Накануне заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что США стоит изменить риторику в отношении с Ираном и прекратить эскалацию.