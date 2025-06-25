Плата за воду вырастет для некоторых жителей России

«Увеличение повышающего коэффициента с 1,5 до 3, по задумке Минстроя, должно сократить число тех, кому выгоднее платить не по счетчикам, а по нормативам. Коснется данная мера далеко не всех граждан, ведь уровень оснащенности индивидуальными приборами учета холодной воды в РФ уже составляет 84%, а для горячей воды — 87%», — заявила собеседница агентства «Прайм».