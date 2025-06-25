Тропическое лето началось на Дальнем Востоке и Сибири

В регионах Дальневосточного и Сибирского федеральных округов России установилось тропическое лето с температурами, превышающими климатическую норму на 5−10 градусов. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В юго-восточной части Сибири, в Иркутской области, в ближайшие два дня температура превысит норму на 8−9 градусов и достигнет отметок от 33 до 38 градусов. В Дальневосточном федеральном округе во многих регионах ожидается тропическая жара. В Бурятии с 25 по 28 июня температура будет выше нормы на 5−10 градусов, колеблясь от 32 до 39 градусов. В Забайкальском крае до конца месяца температура превысит норму на 7−10 градусов — 34−37 градусов, в Амурской области — также на 7−10 градусов, до 33−38, в Хабаровском крае — на 8−10 градусов, от 33 до 35, а в Приморском крае ожидается очень жаркая погода с температурами от 32 до 37 градусов», — отметил он.
По словам Вильфанда, очаг тепла «мигрирует»: пять дней назад он находился над Западной Сибирью, а сейчас сместился на восток. Благодаря этому температура в Сибирском федеральном округе уже вернулась к климатической норме.
В Московском же регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности.