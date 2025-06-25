Тропическое лето началось на Дальнем Востоке и Сибири

«В юго-восточной части Сибири, в Иркутской области, в ближайшие два дня температура превысит норму на 8−9 градусов и достигнет отметок от 33 до 38 градусов. В Дальневосточном федеральном округе во многих регионах ожидается тропическая жара. В Бурятии с 25 по 28 июня температура будет выше нормы на 5−10 градусов, колеблясь от 32 до 39 градусов. В Забайкальском крае до конца месяца температура превысит норму на 7−10 градусов — 34−37 градусов, в Амурской области — также на 7−10 градусов, до 33−38, в Хабаровском крае — на 8−10 градусов, от 33 до 35, а в Приморском крае ожидается очень жаркая погода с температурами от 32 до 37 градусов», — отметил он.