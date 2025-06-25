Депортированный из Венгрии украинский шпион внезапно захотел сменить родину: он попросился в Россию

Как пояснил Сюч, судья, рассматривавший жалобу Александрова на депортацию, пришел к выводу, что высылка на Украину была необоснованной. Вместо этого Александрову следовало разрешить добровольно покинуть Венгрию и отправиться в Россию. Однако, согласно данным иммиграционной службы Венгрии, при подаче документов на вид на жительство в ноябре прошлого года Александров указал Украину как свою родину и безопасную третью страну на случай депортации. Адвокат уточнил, что в анкете не предусмотрено указание другого гражданства, что и стало причиной проблемы.