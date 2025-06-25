Гражданин Украины Сергей Александров, которого ранее выдворили из Венгрии по обвинению в шпионаже в пользу Киева, обратился с просьбой разрешить ему выезд в Россию. Об этом сообщила венгерская газета Blikk, ссылаясь на адвоката Александрова Габора Сюча.
По словам адвоката, его подзащитный не хотел возвращаться на Украину из-за продолжающегося там конфликта, а намеревался воспользоваться своим российским паспортом и уехать в Россию.
Как пояснил Сюч, судья, рассматривавший жалобу Александрова на депортацию, пришел к выводу, что высылка на Украину была необоснованной. Вместо этого Александрову следовало разрешить добровольно покинуть Венгрию и отправиться в Россию. Однако, согласно данным иммиграционной службы Венгрии, при подаче документов на вид на жительство в ноябре прошлого года Александров указал Украину как свою родину и безопасную третью страну на случай депортации. Адвокат уточнил, что в анкете не предусмотрено указание другого гражданства, что и стало причиной проблемы.
Ранее стало известно, что украинский пленный Николай Чебан отказался от гражданства Украины и обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании. Чебан заявил, что незаконно пересек границу Курской области, но при первой возможности сдался российским пограничникам. Он также передал всю известную ему информацию о ВСУ российским спецслужбам и выразил желание продолжать сотрудничество, чтобы способствовать свержению киевского режима.