В Иркутске пройдет первый Евразийский салон изобретений «Байкальский БРИЗ»

В Иркутске 26−27 июня 2025 года состоится масштабное событие для изобретателей и инноваторов — первый Евразийский салон «Байкальский БРИЗ». Организаторы позиционируют его как ключевую площадку для демонстрации передовых разработок в азиатской части России.
Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, мероприятие призвано укрепить экономическое сотрудничество не только со странами Евразийской патентной системы, но и с другими государствами-партнерами в рамках стратегического курса на Восток.
— Салон станет местом, где будут отбираться наиболее перспективные изобретения, готовые к внедрению в евразийском регионе. Это привлечет внимание институтов развития и потенциальных инвесторов, — отметил автор идеи салона Павел Деранжулин.
Участники из более чем 10 регионов России представят свыше 30 инновационных проектов в очном и дистанционном форматах. Основные направления выставки включают экологию Байкала, медицину, оборонные технологии и креативные индустрии.
В рамках деловой программы запланированы дискуссии по ключевым темам: поддержка изобретательского движения, сотрудничество в сфере интеллектуальной собственности, развитие беспилотных авиасистем, а также образовательные инициативы в области инноваций.