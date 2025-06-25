Ричмонд
+35°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске пройдет первый Евразийский салон изобретений «Байкальский БРИЗ»

Салон станет местом, где будут отбираться наиболее перспективные изобретения.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске 26−27 июня 2025 года состоится масштабное событие для изобретателей и инноваторов — первый Евразийский салон «Байкальский БРИЗ». Организаторы позиционируют его как ключевую площадку для демонстрации передовых разработок в азиатской части России.

Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, мероприятие призвано укрепить экономическое сотрудничество не только со странами Евразийской патентной системы, но и с другими государствами-партнерами в рамках стратегического курса на Восток.

— Салон станет местом, где будут отбираться наиболее перспективные изобретения, готовые к внедрению в евразийском регионе. Это привлечет внимание институтов развития и потенциальных инвесторов, — отметил автор идеи салона Павел Деранжулин.

Участники из более чем 10 регионов России представят свыше 30 инновационных проектов в очном и дистанционном форматах. Основные направления выставки включают экологию Байкала, медицину, оборонные технологии и креативные индустрии.

В рамках деловой программы запланированы дискуссии по ключевым темам: поддержка изобретательского движения, сотрудничество в сфере интеллектуальной собственности, развитие беспилотных авиасистем, а также образовательные инициативы в области инноваций.