В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественный и вкусный лимонад

«Срок годности: в среднем он составляет от 6 до 12 месяцев и зависит от состава напитка. Читайте этикетку, если на упаковке указано “с ароматом” или “со вкусом”, это может означать наличие искусственных ароматизаторов и красителей. Некоторые из них могут вызывать аллергические реакции», — рассказали в ведомстве.