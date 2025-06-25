В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественный и вкусный лимонад

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Лимонад должен иметь короткий список ингредиентов, а также включать воду, сахар, натуральный сок или пряно-ароматическое сырье, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора в День лимонада.
Для того, чтобы выбрать действительно качественный продукт, нужно обратить внимание на срок годности и его состав, уточнили там.
«Срок годности: в среднем он составляет от 6 до 12 месяцев и зависит от состава напитка. Читайте этикетку, если на упаковке указано “с ароматом” или “со вкусом”, это может означать наличие искусственных ароматизаторов и красителей. Некоторые из них могут вызывать аллергические реакции», — рассказали в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что необходимо быть осторожными с такими добавками, как фенилаланин или аспартам. Они могут вызвать серьезные аллергические реакции организма при чрезмерном употреблении.
«А эти красители считаются натуральными, пусть вас не пугает их наличие в составе: E-150 — жженый сахар для карамельно-коричневого цвета. E-101 — рибофлавин для ярко-желтого оттенка. E-162 — свекольный цвет для насыщенного красного оттенка», — отметили в Роспотребнадзоре.
Чем короче список ингредиентов лимонада, тем лучше, добавили в ведомстве. Идеальный напиток должен включать воду, сахар и натуральный сок или пряно-ароматическое сырье.