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The Guardian: Британия передаст ракеты Киеву за счёт активов РФ

Британская сторона отправит Украине 350 «современных» ракет ПВО.

Источник: Аргументы и факты

Британский премьер-министр Кир Стармер направит ракеты Вооружённым силам Украины, оплатив их процентами по замороженным активам Российской Федерации, пишет издание из Британии The Guardian.

«Кир Стармер объявил о новом пакете военной помощи Украине — на этот раз оплаченном за счёт процентов Британии по замороженным российским активам», — говорится в публикации.

Стармер заявил, что британская сторона отправит Киеву 350 «современных» ракет противовоздушной обороны, заплатив 95 миллионов долларов за счёт процентов активов.

«Этот шаг знаменует собой первый случай, когда Британия использовала средства, связанные с РФ, для прямого финансирования вооружения для Киева», — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что Зеленский и Стармер договорились о совместном производстве беспилотных летательных аппаратов.

Также стало известно, что Британия закупит у Соединённых Штатов истребители, способные нести ядерное оружие.

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