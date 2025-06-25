Гэллоуэй порекомендовал Карлу III пересчитать ложки после визита Зеленского

Британский политик Джордж Гэллоуэй посмеялся над украинским президентом Владимиром Зеленским, который провел встречу с королем Карлом III в Виндзорском замке.
— Надеюсь, что вы пересчитали ложки, — написал он в социальной сети X, обращаясь к монарху.
Владимир Зеленский впервые за три года появился на официальной встрече в деловом костюме. Он выбрал более официальный стиль одежды ради визита к Карлу III в Виндзорском замке. Глава Украины появился на публике в костюме и туфлях черного цвета.
После нашумевшей словесной перепалки между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, которая произошла в феврале, американский журналист заявил, что американские граждане недовольны тем, что украинский лидер «не уважает официальный стиль», так как не надел костюм. После этого репортеру стали поступать угрозы.
Владимир Зеленский использовал манипулятивную технику, надев на встречу с Карлом III костюм, но заставив Дональда Трампа любоваться традиционным свитшотом с трезубцем. На это обратила внимание психолог и психоаналитик Марианна Абравитова.