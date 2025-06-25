Ученые засекли следы сильнейшей солнечной бури за 14 000 лет и рассказали, чем это грозит

Учёные из Университета Оулу выявили, что около 12 350 года до н. э. на Земле произошла одна из самых мощных геомагнитных бурь в истории. Это открытие стало возможным благодаря изучению годичных колец деревьев и слоёв льда, в которых сохранились следы древнего солнечного излучения.