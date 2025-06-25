Ученые засекли следы сильнейшей солнечной бури за 14 000 лет и рассказали, чем это грозит

Учёные из Университета Оулу выявили, что около 12 350 года до н. э. на Земле произошла одна из самых мощных геомагнитных бурь в истории. Это открытие стало возможным благодаря изучению годичных колец деревьев и слоёв льда, в которых сохранились следы древнего солнечного излучения.
Исследователи датировали это древнейшее магнитное событие на нашей планете.
Выброс солнечной плазмы был настолько сильным, что его мощность превысила крупнейшую бурю XXI века 2005 года примерно в 500 раз. Для реконструкции произошедшего учёные использовали модель SOCOL:14C-Ex. Обнаруженный всплеск радиоуглерода-14 в атмосфере позволил с высокой точностью определить время события.
Геомагнитные бури способны нарушать работу систем связи, навигации и электросетей, поэтому изучение подобных явлений помогает лучше оценивать потенциальные риски, связанные с солнечной активностью.
Также сообщалось, что на сделанной марсоходом фотографии на Красной планете обнаружен загадочный «гриб».