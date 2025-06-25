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Врач рассказала, как отказаться от соли

Врач Сластен: отказ от соли проходит через избавление от пищевой зависимости.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Отказ от соли происходит через избавление от пищевой зависимости, для этого достаточно две недели не есть соль, и блюда вновь приобретут былую яркость вкуса даже без специи, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Юлия Сластен.

«При отказе от соли адаптация вкусовых рецепторов происходит достаточно быстро: уже через две недели вы перестанете ощущать, что еда пресная. Начнете различать настоящие вкусы продуктов», — сказала Сластен.

Врач предупредила, что соль вызывает пищевую зависимость, а это крайне опасно для пациентов с отеками, гипертонией и заболеваниями почек, а также для беременных женщин.

В связи с этим соль, как и любой другой продукт, следует употреблять разумно и умеренно — не более 10−12 граммов в сутки.