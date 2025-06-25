Врач рассказала, как отказаться от соли

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Отказ от соли происходит через избавление от пищевой зависимости, для этого достаточно две недели не есть соль, и блюда вновь приобретут былую яркость вкуса даже без специи, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Юлия Сластен.