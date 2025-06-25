Три тысячи автомобилей ушли под воду из-за пожара: что произошло с судном «Morning Midas» в Тихом океане

Ранее в Аравийском море затонул контейнеровоз MSC ELSA 3, также под флагом Либерии. Инцидент произошел в 38 морских милях от индийского города Кочи. Береговая охрана сообщила, что на борту находилось 640 контейнеров, из них 13 с опасным грузом, включая карбид кальция. Кроме того, на судне было 84,44 тонны дизельного топлива и 367,1 тонны мазута.