Три тысячи автомобилей ушли под воду из-за пожара: что произошло с судном «Morning Midas» в Тихом океане

Крупнотоннажное судно «Morning Midas» затонуло в Тихом океане. Экипаж остался невредим, но три тысячи новых автомобилей, включая 800 электромобилей, ушли на дно вместе с ролкером, предназначенным для их перевозки.
Пожар на борту начался 3 июня. Попытки его потушить не увенчались успехом. Экипаж эвакуировали, а судно и груз оставили в открытом море. Огонь охватил ролкер, и спасти его не удалось.
Причина пожара пока неизвестна. Специалисты предположили, что возгорание могло начаться из-за литиевых батарей электромобилей, но эта версия вызывает сомнения. Как отметили в американском издании The Wall Street Journal, затопление судна почти не оставило улик для расследования ЧП.
«Затопление судна оставляет следователям мало зацепок относительно причины возгорания», — уточнили в публикации.
«Morning Midas», ходивший под флагом Либерии, перевозил автомобили из китайского Шаньдуна в мексиканский порт Ласаро-Карденас. Судно должно было пересечь Тихий океан, но загорелось в 500 километрах от Алеутских островов.
Ранее в Аравийском море затонул контейнеровоз MSC ELSA 3, также под флагом Либерии. Инцидент произошел в 38 морских милях от индийского города Кочи. Береговая охрана сообщила, что на борту находилось 640 контейнеров, из них 13 с опасным грузом, включая карбид кальция. Кроме того, на судне было 84,44 тонны дизельного топлива и 367,1 тонны мазута.
Контейнеровоз опрокинулся из-за затопления одного из отсеков. Власти Индии предупредили о риске утечки топлива. Жителям прибрежных районов рекомендовали не трогать предметы, которые могут быть связаны с затонувшим судном и выброшены на берег.
В другом инциденте у мыса Айя близ Балаклавы 25 мая перевернулось маломерное прогулочное судно. Шесть человек оказались в воде. Следственный комитет региона сообщил, что капитан не справился с управлением в сложных погодных условиях. Пострадавших эвакуировали, медицинская помощь не понадобилась. По факту происшествия возбудили уголовное дело, изъяли документы и устанавливают обстоятельства случившегося.