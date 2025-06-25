«Русгидро» переедет в Красноярск с июля

«Они не сами. Это я их туда выталкиваю, — рассказывал глава государства в начале 2024 года. — Они-то не хотели никуда ехать, им здесь комфортно, в Москве. Но нам нужно территории развивать, нужно центры компетенции переносить на территории, где идет работа этих компаний. Основная работа “РусГидро” на востоке, в Сибири. Что же им в Москве сидеть? И для Красноярска хорошо, на мой взгляд… Понимаете, это только на пользу развитию пойдет — и Красноярску, и прилегающим территориям, и вообще востоку страны. Географический центр России — Красноярск, и Россия должна развиваться так, равномерно, по всей территории».