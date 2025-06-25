Увеличивается число рейсов из Москвы в Хабаровск

В разгар летнего сезона «Аэрофлот» значительно увеличивает количество рейсов из Москвы в дальневосточные регионы. С июня по июль частота полетов возрастет с 142 до 162 рейсов в неделю. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.