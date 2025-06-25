Увеличивается число рейсов из Москвы в Хабаровск

В разгар летнего сезона «Аэрофлот» значительно увеличивает количество рейсов из Москвы в дальневосточные регионы. С июня по июль частота полетов возрастет с 142 до 162 рейсов в неделю. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Частота полетов во Владивосток вырастет до 41 рейса в неделю, в Хабаровск — до 32 рейсов, в Петропавловск-Камчатский — до 27 рейсов, в Южно-Сахалинск — до 23 рейсов.
Ранее была увеличена частота рейсов в Якутск — с шести до девяти в неделю. На маршруте Москва-Якутск используются новые Airbus A321neo повышенной вместимости. Также улучшено сообщение с Магаданом, Благовещенском, Анадырем и Улан-Удэ.
Увеличение частоты полетов позволит удовлетворить растущий спрос в период летних отпусков и школьных каникул.
Также авиакомпания «ХабАвиа» вводит дополнительные рейсы на чумиканском направлении 26 и 27 июня для обеспечения транспортной доступности Тугуро-Чумиканского района.