Сийярто: В итоговом документе саммита НАТО нет слов о пути Украины в альянс

В итоговом документе саммита Североатлантического альянса в Гааге не будет слов о «необратимом пути» Украины в блок. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, «членство Украины в альянсе было бы равносильно третьей мировой войне».
Также Сийярто рассказал, что на заседании «не приняли никакого решения относительно Украины, ни о дальнейшей поддержке, ни о чем-то еще», передает РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский не участвует в официальной программе саммита НАТО в Гааге, потому что Соединенные Штаты Америки, Словакия, Турция и Венгрия не захотели сидеть с ним за одним столом, сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Также он заявил, что «не рад видеть» главу Украины на саммите Европейского союза 26 и 27 июня.