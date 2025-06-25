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Сийярто: В итоговом документе саммита НАТО нет слов о пути Украины в альянс

В итоговом документе саммита Североатлантического альянса в Гааге не будет слов о «необратимом пути» Украины в блок. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

В итоговом документе саммита Североатлантического альянса в Гааге не будет слов о «необратимом пути» Украины в блок. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

— В итоговом документе саммита больше нет фразы, которая была в Вашингтонской декларации в 2024 году, о том, что Украина находится на необратимом пути к НАТО. Это говорит само за себя, мы это приветствуем, — заявил он журналистам по окончании заседания совета Украина-НАТО на уровне глав МИД.

По его словам, «членство Украины в альянсе было бы равносильно третьей мировой войне».

Также Сийярто рассказал, что на заседании «не приняли никакого решения относительно Украины, ни о дальнейшей поддержке, ни о чем-то еще», передает РИА Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский не участвует в официальной программе саммита НАТО в Гааге, потому что Соединенные Штаты Америки, Словакия, Турция и Венгрия не захотели сидеть с ним за одним столом, сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Также он заявил, что «не рад видеть» главу Украины на саммите Европейского союза 26 и 27 июня.

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