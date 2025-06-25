Сийярто: В итоговом документе саммита НАТО нет слов о пути Украины в альянс

— В итоговом документе саммита больше нет фразы, которая была в Вашингтонской декларации в 2024 году, о том, что Украина находится на необратимом пути к НАТО. Это говорит само за себя, мы это приветствуем, — заявил он журналистам по окончании заседания совета Украина-НАТО на уровне глав МИД.