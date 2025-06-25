Эксперт рассказала о симптомах, которые могут указывать на тяжелое нарушение психики

Иногда тревожность, раздражительность и даже панические атаки люди списывают на усталость или стресс. Однако многие не подозревают, что за такими симптомами может скрываться посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Об этом KP.RU рассказала Дарья Серебрякова — медицинский психолог, заместитель руководителя реабилитационной программы наркологической и психиатрической Клиники доктора Исаева.
— При легкой степени тяжести человек помнит то, что его потрясло. И в состоянии связать свои симптомы с этим событием, способен достаточно быстро обратиться за помощью и разрешить проблему с помощью психолога. При тяжелой форме ПТСР человек, как правило, вытесняет травматичное событие, — уточнила специалист.
По словам эксперта, болезнь часто проявляется в виде ночных кошмаров, тревоги, повышенной агрессии. У некоторых людей могут возникать панические атаки, наблюдаться склонность к суицидальному поведению. Кроме того, возможны частичная или полная потеря воспоминаний о пережитом (амнезия). Иногда травма прорывается во сне или в виде внезапных воспоминаний.
Такие реакции может спровоцировать даже запах, образ или звук, который ассоциируется с пережитым событием. Человек может не помнить саму ситуацию, но испытывать страх и непонимание, откуда он взялся.