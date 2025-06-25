Эксперт рассказала о симптомах, которые могут указывать на тяжелое нарушение психики

— При легкой степени тяжести человек помнит то, что его потрясло. И в состоянии связать свои симптомы с этим событием, способен достаточно быстро обратиться за помощью и разрешить проблему с помощью психолога. При тяжелой форме ПТСР человек, как правило, вытесняет травматичное событие, — уточнила специалист.