НАТО меняет тон в отношении России: итоги саммита в Гааге будут сильно отличаться от прошлогодних

Итоговый документ саммита НАТО, который прошел в Гааге, не будет содержать резких антироссийских заявлений, в отличие от документа, принятого на прошлогодней встрече альянса в Вашингтоне. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сопровождавший премьер-министра Виктора Орбана на саммите в Нидерландах.
По словам Сийярто, итоговый документ саммита в Гааге кардинально отличается от прошлогоднего. Он отметил, что документ не направлен на усиление напряженности между НАТО и Россией. Министр подчеркнул, что сейчас важно избегать дальнейшего обострения отношений и сосредоточиться на решении вопросов через дипломатию.
Кроме того, стало известно, что лидеры стран НАТО на саммите в Гааге планируют убедить президента США Дональда Трампа увеличить поддержку Украины. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, для этого они намерены использовать успех Трампа в нанесении ударов по ядерным объектам Ирана.
Источники также сообщили, что европейские лидеры заранее разрабатывали стратегию, чтобы сохранить хорошие отношения с Трампом и не допустить ухудшения связей внутри альянса.