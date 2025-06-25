НАТО меняет тон в отношении России: итоги саммита в Гааге будут сильно отличаться от прошлогодних

По словам Сийярто, итоговый документ саммита в Гааге кардинально отличается от прошлогоднего. Он отметил, что документ не направлен на усиление напряженности между НАТО и Россией. Министр подчеркнул, что сейчас важно избегать дальнейшего обострения отношений и сосредоточиться на решении вопросов через дипломатию.