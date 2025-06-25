Матвей Заседа и Максим Дорожко перешли в хабаровский «Амур»

Максим Дорожко — один из самых опытных и стабильных вратарей КХЛ. Кроме того, он находится в расцвете сил: ему всего 26 лет. Сезон 2022/23 стал настоящим триумфом для выпускника подольской школы хоккея. В 40 матчах регулярного чемпионата он показал высокий коэффициент надёжности 1,96, процент отражённых бросков 94,1 и вывел свою команду в плей-офф. В прошедшем сезоне он стал одним из лидеров лиги по количеству отражённых бросков (1206 в 42 играх).