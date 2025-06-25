Матвей Заседа и Максим Дорожко перешли в хабаровский «Амур»

В результате сделки с «Витязем» состав хабаровского хоккейного клуба «Амур» пополнится вратарём Максимом Дорожко и нападающим Матвеем Заседой, который хорошо известен болельщикам как воспитанник местного хоккея. Подмосковный клуб получит денежную компенсацию, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Максим Дорожко — один из самых опытных и стабильных вратарей КХЛ. Кроме того, он находится в расцвете сил: ему всего 26 лет. Сезон 2022/23 стал настоящим триумфом для выпускника подольской школы хоккея. В 40 матчах регулярного чемпионата он показал высокий коэффициент надёжности 1,96, процент отражённых бросков 94,1 и вывел свою команду в плей-офф. В прошедшем сезоне он стал одним из лидеров лиги по количеству отражённых бросков (1206 в 42 играх).
Матвей Заседа — коренной хабаровчанин, воспитанник школы «Амур». Он прошёл все этапы от детского хоккея до дебюта в КХЛ в родном клубе. Осенью 2018 года перешёл в омский «Авангард», вернулся домой по ходу сезона 2020/21, а затем отправился в «Спартак», где стал одним из лучших бомбардиров команды с 14 шайбами.
Прошлый сезон он разделил между «Авангардом» и «Витязем». Всего провёл 39 матчей и набрал 15 очков (12 голов и 3 результативные передачи).