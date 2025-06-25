Некоторым россиянам увеличат платежи за воду

Платежи за воду увеличатся только для тех, кто до сих пор не установил приборы учета, сообщила агентству «Прайм» аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина.
Она пояснила, что сейчас такие потребители оплачивают воду по нормативам с повышающим коэффициентом 1,5. Минстрой предлагает повысить этот коэффициент в два раза — до 3, чтобы уменьшить число тех, кому выгоднее платить по нормативам, а не по счетчикам.
«Это изменение затронет далеко не всех, поскольку уровень оснащенности индивидуальными счетчиками холодной воды в России уже составляет 84%, а горячей — 87%», — отметила эксперт.
С 2023 года москвичи без счетчиков платят по коэффициенту 3. За это время доля квартир с приборами учета в многоквартирных домах столицы выросла до 90%. Минстрой планирует распространить этот опыт на всю страну, добавила Чуркина.
Ранее президент РФ подписал закон о переносе даты оплаты по коммунальным платежам. Теперь необходимо вносить средства за предоставленные услуги ЖКХ до 15-го числа месяца.