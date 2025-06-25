Некоторым россиянам увеличат платежи за воду

Она пояснила, что сейчас такие потребители оплачивают воду по нормативам с повышающим коэффициентом 1,5. Минстрой предлагает повысить этот коэффициент в два раза — до 3, чтобы уменьшить число тех, кому выгоднее платить по нормативам, а не по счетчикам.