Эксперт раскрыла, чем полезен отказ от сахара

Полный отказ от сладкого может значительно улучшить здоровье. Как пояснила нутрициолог Анна Дивинская в беседе с NEWS.ru, исключение сахара из рациона нормализует уровень энергии, стабилизирует аппетит и способствует снижению веса. Кроме того, это укрепляет иммунитет и улучшает качество сна за счет снижения хронического воспаления в организме.
— Без сахара исчезают резкие скачки глюкозы и инсулина, выравнивается настроение, пропадает тяга к эмоциональным перекусам. Также улучшается работа мозга — проходит «затуманенность», повышаются концентрация и внимание, — отметила специалист.
Однако она предупредила, что радикальный отказ может дать обратный эффект. Жесткие запреты часто приводят к срывам, перееданию и нездоровому отношению к еде. Сахар не стоит демонизировать — в умеренных количествах он может быть частью сбалансированного рациона. Важно не исключать его полностью, а контролировать потребление.