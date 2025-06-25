Эксперт раскрыла, чем полезен отказ от сахара

Однако она предупредила, что радикальный отказ может дать обратный эффект. Жесткие запреты часто приводят к срывам, перееданию и нездоровому отношению к еде. Сахар не стоит демонизировать — в умеренных количествах он может быть частью сбалансированного рациона. Важно не исключать его полностью, а контролировать потребление.