«Известия»: Twitch готовится к уходу из России

Как сообщало URA.RU ранее, на территории России отмечаются перебои в функционировании игрового сервиса Steam. 70% сообщивших о сбоях пожаловались на проблемы в работе сервиса в целом, а не отдельной его версии — мобильной или компьютерной. Ранее, 11 июня, сообщалось о масштабных сбоях в работе зарубежных интернет-сервисов, включая Google, Twitch и Cloudflare, которые затронули пользователей не только в России, но и в ряде европейских стран.