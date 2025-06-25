Мизулина помогла школьнику нормально сдать ЕГЭ: детали скандала с техсбоем

По словам выпускника, на ЕГЭ по информатике у него 40 минут не открывалась программа. Одиннадцатиклассник просил организаторов в аудитории о помощи. Педагоги пытались починить компьютеры, вместо того, чтобы сказать парню о возможности написать апелляцию на сдачу в резервный день, сообщает портал «Нижний Новгород Онлайн». Когда техника заработала парень стал выполнять задания, но времени не хватило. Школьник обратился к Мизулиной.