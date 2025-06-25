Мизулина помогла школьнику нормально сдать ЕГЭ: детали скандала с техсбоем

Мизулина написала обращение в Рособрнадзор.
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина помогла выпускнику из Нижнего Новгорода добиться справедливости. Школьнику из-за технического сбоя не хватило времени сдать ЕГЭ так, как он планировал. Мизулина обратилась в Рособрнадзор. После этого парню дали возможность сдать экзамен еще раз. Подробности — в материале URA.RU.
Техсбой едва не лишил школьника адекватной оценки.
На экзамене отказала техникаФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
По словам выпускника, на ЕГЭ по информатике у него 40 минут не открывалась программа. Одиннадцатиклассник просил организаторов в аудитории о помощи. Педагоги пытались починить компьютеры, вместо того, чтобы сказать парню о возможности написать апелляцию на сдачу в резервный день, сообщает портал «Нижний Новгород Онлайн». Когда техника заработала парень стал выполнять задания, но времени не хватило. Школьник обратился к Мизулиной.
Что сделала Мизулина.
Мизулина получила обращение выпускникаФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Мизулина обратилась по этой ситуации в Рособрнадзор. Была проведена служебная проверка, просмотрен материал с камер видеонаблюдения. Факт нарушения порядка проведения ЕГЭ подтвердился.
Результат ученика аннулировали, ему предоставили возможность снова сдать экзамен в резервный день, — написала Мизулина в telegram-канале. Она добавила, что выпускник пересдал экзамен 19 июня.
Похожие инциденты.
Это уже второй громкий инцидент с итоговой аттестацией в Нижегородской области за последнее время. Ранее девятиклассники из Дзержинска столкнулись с неверной аудиозаписью на ОГЭ по русскому языку, и в итоге это лишило их баллов за изложение. В отличие от нынешнего случая, им разрешили перепроверить работы без повторной сдачи.